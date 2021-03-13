Эксперты Sohu рассказали об ударах России в ответ на агрессию союзников США

Сегодня, 20:25

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Эксперты Sohu рассказали об ударах России в ответ на агрессию союзников США

Аналитики китайского обозревателя «Sohu» сообщили о вероятных ударах России в качестве ответа на агрессию союзников США. Эксперты предрекли, что Москва определенно выберет меру пресечения для провокаций кораблей НАТО, причем ее ответ может быть крайне ожесточенным, передает «ПолитРоссия».

Активное нагнетание США конфликтной ситуации вокруг российских территориальных границ вылилось в провокации кораблей НАТО, которые все чаще наведываются в акваторию Черного моря в рамках «разведывательных манёвров». Эксперты «Sohu» указали, что такое давление на Россию может иметь крайне неприятные последствия для союзников США — особенно на фоне активной поддержки НАТО украинской армии и размещения Пентагоном своих баз на территории Норвегии. 

«Европа – лишь одно из направлений американской агрессии против Москвы. Не за горами тот день, когда и Япония, почувствовав поддержку США, захочет полностью вернуть Курильские острова под свой контроль», - указано в публикации «Sohu». 

При этом аналитики отмечают, что Москва уже предприняла некоторые действия, которые стали «ударом для США» — разместила вокруг своих территориальных границ, включая Сахалин и Курилы, свои передовые системы ПВО С-400. 

«Целью такого укрепления российских границ ЗРК С-400 является, конечно же, противостояние американским истребителям F22 и бомбардировщикам B52 и B1B, а также японским истребителям F35. Если же США разместят свои ракеты наземного базирования в Японии, о чем говорится в последнее время, это может стать последней каплей в чаше терпения Москвы», - указали китайские аналитики. 

Эксперты отметили, что Россия накануне уже напомнила Японии, кто может действительно претендовать на Курильские острова — для этого два стратегических бомбардировщика РФ Ту-95МС совершили 9-часовой полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной частью Тихого океана. В случае если это предупреждение не достигнет цели, эксперты не исключают более жесткие меры со стороны России.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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