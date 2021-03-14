В США заявили о готовности президента Байдена начать новую войну в Донбассе

Политолог из Соединенных Штатов Америки Джон Вароли сообщил о готовности президента страны Джо Байдена к началу новой войны на территории Донбасса. Отметим, что на посту вице-президента при Бараке Обаме американский лидер оказывал активную поддержку в вооруженных конфликтах на территории Ливии и Сирии.

Так, по словам эксперта, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исполнение Минских соглашений по Донбассу не может быть исполнено, поэтому теперь государство вынуждено начинать новые боевые действия, чтобы у Киева появилась возможность «развязать себе руки». Возможно, украинский президент думает, что движется по правильному курсу.

Политолог также напомнил, что американский глава государства Джо Байден относится к приближенным президентства Барака Обамы, а именно в тот период происходило большое количество развязываний вооруженных конфликтов. Тогда администрация президента США тратила свой бюджет на проведение военных операций в «горячих точках». По мнению Вароли, начало военных действия на Донбассе сегодня как нельзя реально и возможно.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский, в попытке показать свою силу, внезапно заявил о готовности провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Эксперт считает, что это не что иное, как показной спектакль с целью набить себе цену.

Тем временем на территории ЛНР и ДНР готовятся к худшим сценариям.

Напомним, что бывший замминистра Украины Юрий Грымчак прогнозирует наступление ВСУ с приходом потепления.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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