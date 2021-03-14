В Киеве уверены, что у России нет военных и экономических мощностей для нападения на Украину

Сегодня, 09:30

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В Киеве уверены, что у России нет военных и экономических мощностей для нападения на Украину

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что Россия не сможет осуществить полномасштабное наступление на Украину в связи с недостатком для этого военных и экономических возможностей. 

Кроме этого, политик отметил, что сегодня Москва побивается качественного роста украинской армии, которая сегодня уже совсем не так, какая была в 2014 году.


«Россия не готова к войне экономически. К тому же, сегодня у нас есть украинская армия, которая в сравнении с 2014 годом просто небо и земля. По сути это практически с нуля выстроенная армия с серьезным патриотическим настроением. И не забывайте, что с 2014 года у нас есть около полумиллиона бойцов, которые уже прошли через войну и получили колоссальный опыт. Поэтому у нас есть 500 тысяч украинского мобилизационного потенциала», - решительно заявил Резников.

При подсчетах боевой силы государства вице-премьер-министр добавил к 500 тысячам еще 250 тысяч бойцов вооруженных сил Украины, 50 тысяч военнослужащих нацгвардии и несколько тысяч националистов.

«А какая армия у России? Где-то полтора миллиона, с учетом того, что население страны больше 100 миллионов человек, да и большая территория государства. То есть привезти всех своих бойцов к украинской границе очень трудно. Даже если они на это пойдут, что получится? Наша нация решительно готова защищать свою землю, и каждый украинец будет оборонять свой дом с оружием в руках», - добавил политик.

В заключении Резников усомнился в том, что России хватит сил для удержания украинской территории, даже если ей удастся проскочить на нее при помощи танкового удара.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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