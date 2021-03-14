Грымчак: в Киеве опасаются ударов по украинской столице со стороны ЛДНР

Опасения касательно возможных ударов по Киеву со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик озвучив бывший замминистра Украины Юрий Грымчак.

Он не исключает, что если на Донбассе начнется очередное обострение, то целью ударов станут не только позиции ВСУ, но и столица Украины. Об этом экс-член украинского правительства заявил в интервью изданию «Обозреватель».

Грымчак прогнозирует наступление ВСУ на ЛДНР с приходом потепления. Он добавил, что к масштабному наступлению на самопровозглашенные республики Украина готовится ежегодно.





В этом году, по словам Грымчака, ситуация обостряется еще и в связи с тем, что бойцам Народной милиции ДНР было разрешено вести огонь на поражение.

По мнению политика, «поддержка России» может подтолкнуть ЛДНР к решительным действиям. И они начнут наносить удары по объектам далеко за линией соприкосновения. Целью ударов могут стать воинские части, аэродромы и другие важные инфраструктурные объекты. Поэтому может быть предпринята и попытка нанесения удара по Киеву.

Отметим, в Сеть недавно попала информация о переброске Украиной на Донбасс тяжелой техники и личного состава. После чего источники начали сообщать о подготовке Украиной масштабного наступления.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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