Грымчак: в Киеве опасаются ударов по украинской столице со стороны ЛДНР

Сегодня, 07:50

Анна Лисова

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Грымчак: в Киеве опасаются ударов по украинской столице со стороны ЛДНР

Опасения касательно возможных ударов по Киеву со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик озвучив бывший замминистра Украины Юрий Грымчак. 

Он не исключает, что если на Донбассе начнется очередное обострение, то целью ударов станут не только позиции ВСУ, но и столица Украины. Об этом экс-член украинского правительства заявил в интервью изданию «Обозреватель». 

Грымчак прогнозирует наступление ВСУ на ЛДНР с приходом потепления. Он добавил, что к масштабному наступлению на самопровозглашенные республики Украина готовится ежегодно. 

В этом году, по словам Грымчака, ситуация обостряется еще и в связи с тем, что бойцам Народной милиции ДНР было разрешено вести огонь на поражение. 

По мнению политика, «поддержка России» может подтолкнуть ЛДНР к решительным действиям. И они начнут наносить удары по объектам далеко за линией соприкосновения. Целью ударов могут стать воинские части, аэродромы и другие важные инфраструктурные объекты. Поэтому может быть предпринята и попытка нанесения удара по Киеву. 

Отметим, в Сеть недавно попала информация о переброске Украиной на Донбасс тяжелой техники и личного состава. После чего источники начали сообщать о подготовке Украиной масштабного наступления. 

 

 

 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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