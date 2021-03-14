Вассерман: Украина напоказ перебрасывает военную технику к Донбассу, чтобы втянуть Россию в конфликт

Киев стягивает тяжелую технику и перебрасывает военных на Донбасс, чтобы обвинить Россию в агрессии в отношении Украины.

Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал политолог Анатолий Вассерман.

Он заявил, что Киев продолжает игнорировать минские соглашения, добываясь реализации собственных интересов. Поэтому Украина стремится к обострению ситуации.

Вассерман отмечает, что Киев пытается втянуть Москву в конфликт, чтобы на международном уровне Россия была признана стороной вооруженного конфликта на Донбасса.





Поэтому переброска техники и военных на Донбасс осуществляется вовсе не для масштабного наступления. Задачей украинских военных будет прорвать в некоторых местах линию обороны самопровозглашенных ЛДНР. Это, предполагают в Киеве, вынудит Россию вмешаться в ситуацию, и поддержать огнем ополченцев.

Политолог уверен, что Киев «возит напоказ» танки, пытаясь напугать ополченцев и Россию. Украинские власти ожидают, что Россия, опасаясь разгромного поражения сил ЛДНР, поддержит их огнем.

Если это произойдет, то Запад получит основания для очередных санкций в отношении России. Вассерман отметил, что Киев будет добиваться прекращения проекта «Северный поток – 2». Но, как считает политолог, Россия на эту провокацию не поведется и вмешиваться в конфликт не будет.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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