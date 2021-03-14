Вассерман: Украина напоказ перебрасывает военную технику к Донбассу, чтобы втянуть Россию в конфликт

Сегодня, 08:05

Анна Лисова

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Вассерман: Украина напоказ перебрасывает военную технику к Донбассу, чтобы втянуть Россию в конфликт

Киев стягивает тяжелую технику и перебрасывает военных на Донбасс, чтобы обвинить Россию в агрессии в отношении Украины. 

Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал политолог Анатолий Вассерман. 

Он заявил, что Киев продолжает игнорировать минские соглашения, добываясь реализации собственных интересов. Поэтому Украина стремится к обострению ситуации. 

Вассерман отмечает, что Киев пытается втянуть Москву в конфликт, чтобы на международном уровне Россия была признана стороной вооруженного конфликта на Донбасса. 

Поэтому переброска техники и военных на Донбасс осуществляется вовсе не для масштабного наступления. Задачей украинских военных будет прорвать в некоторых местах линию обороны самопровозглашенных ЛДНР. Это, предполагают в Киеве, вынудит Россию вмешаться в ситуацию, и поддержать огнем ополченцев. 

Политолог уверен, что Киев «возит напоказ» танки, пытаясь напугать ополченцев и Россию. Украинские власти ожидают, что Россия, опасаясь разгромного поражения сил ЛДНР, поддержит их огнем. 

Если это произойдет, то Запад получит основания для очередных санкций в отношении России. Вассерман отметил, что Киев будет добиваться прекращения проекта «Северный поток – 2». Но, как считает политолог, Россия на эту провокацию не поведется и вмешиваться в конфликт не будет. 

 

 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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