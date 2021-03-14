Военные НАТО за сутки потеряли вторую российскую подводную лодку

Сегодня, 10:40

Ольга Громова

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Военные НАТО за сутки потеряли вторую российскую подводную лодку

Вторая российская субмарина исчезла с поля зрения НАТО в Средиземном море за минувшие сутки. Операция по поиску подводных лодок ВМФ РФ продолжается.

По данным интернет-ресурса Аvia.pro, изначально силы Альянса и ВМС США вели наблюдение за российской субмариной «Ростов-на-Дону». Однако 14 марта она неожиданно исчезла с радаров НАТО. В срочном порядке военные Альянса активизировались и развернули спецоперацию в квадрате возможного нахождения «Ростов-на-Дону». Однако прошло совсем немного времени, и НАТО потеряло еще одну подлодку - она вышла из российской базы в сирийском Тартусе.


Поиски были еще больше усилены. НАТО привлекло к операции противолодочные военные самолеты Р-8А Poseidon, а также подняло военные авиапатрули с итальянской базы NAS Sigonella.

Телеграм-канал «Оперативная линия» приводит некоторые подробности спецоперации. По его сведениям, Р-8А Poseidon непрерывно отслеживают квадрат Средиземного моря юго-восточнее острова Кипр. Самолеты с NAS Sigonella, меняя друг друга, также направляются по одному и тому же курсу.

Аналитики предположили, что за подобной активностью скрываются опасения НАТО по поводу того, что российская подлодка вышла из Тартуса, чтобы отследить и «послушать» американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69), а также корабли его сопровождения.


Источник: Информационное агентство «Informing»,
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