На Донбассе ВСУ развернули ЗРК С-300В1

Как сообщает издание Dat Viet, ссылаясь на источники из Украины, стало известно о развернутых накануне неподалеку от временной демаркационной линии в районе Донбасса зенитно-ракетных комплексах С-300В1 в количестве не менее пяти единиц. Однако это информация предварительная и техники может быть больше. Установки призваны защитить наземные войска от атаки с воздуха. Эксперты отметили, что ввиду отсутствия зенитных управляемых ракет большой дальности, пусковые установки не смогут поразить цель, находящуюся на расстоянии свыше 55 километров.

«Генеральный штаб армии Украины решил обеспечить наземным частям надежную защиту от воздушного нападения с применением истребителей или баллистических ракет путем переброски нескольких современных комплексов ПВО в горячий регион. По информации украинской прессы, силы ПВО страны состоят из 11 ракетных дивизионов средней дальности «Бук-М1» и около 35 дивизионов большой дальности С-300 во многих различных вариантах. Но следует отметить, что вышеупомянутые системы ПВО Украины являются старыми вариантами, восходящими к советским временам, они имеют определенные ограничения по дальности и большинство из них не может поражать свои цели на дальности свыше 55 км», - пишут в издании.

В качестве одной из причин размещения на этой территории комплексов С-300В1 эксперты озвучивают возможное наличие на вооружении ВС обоих самопровозглашенных республик тактических ракетных комплексов. Кроме того, они также могут обладать и штурмовиками Су-25.

Это очередной раз наталкивает на подтверждение информации о подготовке Украиной к мощной военной операции, поскольку Киев отдает себе отчет, что в ЛДНР также найдется, чем ответить на агрессию.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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