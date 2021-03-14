Леонков: масштабное наступление ВСУ в Донбассе может начаться 25-27 марта

Вчера, 22:05

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Леонков: масштабное наступление ВСУ в Донбассе может начаться 25-27 марта

Военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил о вероятной дате наступления украинских военнослужащих в Донбассе. По предположению эксперта, штурм Донбасса может начаться не 15 марта, как было анонсировано журналистом Дмитрием Гордоном, а 25-27 марта

Военный аналитик Алексей Леонков указал, что согласно информации руководителя Комитета госбезопасности Белоруссии, в конце марта в республике должны состояться многочисленные мероприятия оппозиции в рамках осуществления протестной деятельности — как следствие лидеры протестных движений будут проводить масштабные акции в период с 25 по 27 марта. 

«Эти акции протестов оппозиционеров в Белоруссии могут стать сигналом действия для ВСУ, которые отправятся на штурм Донбасса именно тогда, когда остальное мировое сообщество направит свое внимание на события в Белоруссии. Я уверен, что в ЛДНР также рассматривали такой вариант, и, скорее всего, защитники Донбасса уже выработали план действий в случае эскалации конфликта», - проинформировал Алексей Леонков. 

Эксперт добавил, что жителям ДНР и ЛНР также следует принять во внимание усиление концентрации украинских военных сил на прифронтовой территории и по возможности переселиться с окрестностей вглубь республик.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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