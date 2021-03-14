Украина массово подтягивает вооружение и бронетехнику к Крыму

В воскресенье, 14 марта, интернет-ресурс АвиаПро сообщил о том, что Украина начала перебрасывать вооружение и бронетехнику не только в Донбасс, но и к границам Крыма. Авторы утверждают, что Киев собирается развернуть всего в нескольких десятках километров от полуострова множество танков, боевых машин пехоты и оперативно-тактических комплексов «Точка-У».

В Сети появилось несколько видеороликов, на которых, как утверждается, запечатлен сам момент перевозки оружия.

Эксперты допускают, что таким образом Киев хочет отвлечь внимание России, дабы не допустить появления на территории Донбасса российских миротворцев. Возможно даже, что подтягиванием техники к Крыму Украина пытается запугать Москву.

Если допустить, что со дня на день может стартовать масштабное наступление ВСУ в Донбассе, переброшенные оперативно-тактические группы могут использоваться в целях остановки возможного продвижения российских войск в ДНР и ЛНР с территории полуострова Крым.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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