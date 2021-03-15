Поляки после учений расхвалили российские МиГ-29 и раскритиковали американские F-16

Сегодня, 08:40

Анна Лисова

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Поляки после учений расхвалили российские МиГ-29 и раскритиковали американские F-16

Учебные стрельбы провели польские летчики на истребителях МиГ-29А и МиГ-29УБ. Об этих стрельбах рассказал портал Defence24, освещающий события военной тематики, передает издание «Репортер». 

Стрельбы ВВС Польши проходили на полигоне 23-й тактической базы,  расположенной у города Миньск-Мазовецки. В ходе этих стрельб отрабатывались навыки ведения огня из пушек диаметром в 30-мм, установленных на истребителях. 

В комментариях к публикации рассказывающей о тренировочных стрельбах, польские читатели отметили, что для этих тренировок снова использовались российские самолеты, тогда как американские F-16 эксплуатируются крайне редко. 

Некоторые из читателей отметили, что польским военным следовало больше уделять внимания российским истребителям, поскольку если их модернизировать, то они были бы еще эффективными не один год. 

В комментариях пользователи пишут о том, что многие F-16, которые состоят на вооружении ВВС Польши, вышли из строя. Поэтому летчикам приходится летать на российских самолетах, ракеты для которых закупают у Киева.   

На данный момент, отмечают аналитики, в распоряжении ВВС Польши имеется 18 единиц истребителей-бомбардировщиков Су-22М4К и Су-22УМ3К и 23 единицы истребителей МиГ-29А и МиГ-29УБ. Все эти самолеты нуждаются в серьезной модернизации и обновлении вооружения. 

Поляки приобрели 48 единиц истребителей F-16C/D, которые также нуждаются в обновлении. В планах Варшавы получить еще 32 многоцелевых стэлс-истребителя пятого поколения F-35А Lightning II, поставки которых начнутся не ранее 2024 года. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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