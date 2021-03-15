Два самолета НАТО спровоцировали российские комплексы С-400 в Крыму

Сразу два самолета НАТО провели маневры, чтобы спровоцировать российские зенитно-ракетные комплексы С-400, развернутые на территории Крыма.

Как объяснили эксперты, данная провокация была нацелена на то, чтобы вычислить частоту работы радаров С-400, передает Avia.pro .

Один из натовских самолетов приблизился к границе Крыма, тогда как второй спецборт, пребывая в воздушном пространстве Румынии, тестировал работу радаров ЗРК С-400. Синхронная работа самолетов НАТО была нацелена на выявление диапазона частот работы радаров С-400.

По словам специалистов, в НАТО действовали достаточно хитро, пытаясь спровоцировать активацию радаров С-400. В момент, когда самолет приблизился к Крыму, его «вели» почти все российские средства ПВО, развернутые там. Их работу и сканировал второй самолет, который остался в воздушном пространстве Румынии.





«После обработки такой информации, НАТО вполне может выделить диапазон работы радаров российских «Триумфов» и в будущем сканировать данный диапазон на любых расстояниях», - отметил эксперт.

Но, как считают специалисты, такая информация вряд ли поможет НАТО, ведь получив ее можно будет только узнать, работают С-400 в настоящий момент, или нет.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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