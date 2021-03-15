Ярош: РФ готовит ракетно-бомбовые удары по Киеву, Харькову, Одессе и Днепру

Сегодня, 11:00

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Ярош: РФ готовит ракетно-бомбовые удары по Киеву, Харькову, Одессе и Днепру
Украинский националист Дмитрий Ярош

Украинский националист Дмитрий Ярош, возглавляющий радикальную организацию «Правый сектор», которая признана в России экстремистской, сообщил о подготовке России к ракетно-бомбовым ударам по ряду украинских городов. По утверждению украинского националиста, Россия якобы определила для себя Киев, Харьков, Одессу и Днепр для авианалета.


Украинский радикал и экс-нардеп Верховной Рады Дмитрий Ярош заявил, что Россия якобы готовит «ракетно-бомбовые удары» по ряду городов, расположенных на территории Украины — причем в списке первых объектов значатся Киев, Харьков, Одесса и Днепр. По словам Яроша, российская авиация, которая дислоцирована на Крымском полуострове, якобы регулярно занимается отработкой ударов по Николаеву и Одессе, однако никакой доказательной базы своим словам Ярош не привел.

Подобные заявления далеко не первые из уст украинских властей – Киев регулярно обвиняет Россию в «агрессии» Донбасса, а недавно в украинских СМИ даже звучала информация о том, что в акватории Азовского моря находится отряд из 8 российских подлодок. Учитывая максимальную глубину Азовского моря в 14 метров, данное предположение является попросту абсурдным.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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