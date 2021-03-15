На Западе опасаются повторения «крымского сценария» в Арктике

Сегодня, 11:25

Ольга Громова

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На Западе опасаются повторения «крымского сценария» в Арктике

Страны Запада обеспокоены растущим влиянием России в Арктике. Они опасаются, что РФ может реализовать в регионе «крымский сценарий», чтобы полностью заполучить контроль над ним, над его богатыми недрами и новыми открывающимися морскими путями. Об этом пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Арктика долгое время была вне геополитики. Но важность региона осознали многие северные страны после того, как вследствие глобального потепления начали таять льды. Однако расторопнее всех оказалась Москва - она восстановила советские базы по периметру, подтянула на север свое новое вооружение. С каждым новым днем Россия все больше наращивает свое военное присутствие. Другие страны также пытаются восполнить утерянное. Активизировались не только США и Китай, но также Канада, Норвегия, Великобритания - в Арктике стало тесно.


Запад начал организовывать круглогодичное патрулирование.

«После аннексии Крыма и вооруженных сил в Сирии к российским передвижениям в регионе относятся с подозрением», - цитирует Шайло Фецек из Совета по стратегическим рискам в Вашингтоне ИноСМИ в переводе публикации Der Tagesspiegel с немецкого.

На Западе серьезно опасаются того, что Россия пойдет на силовой захват региона, так, как подчеркивают авторы, сделала это в Крыму.

Москву могут не остановить даже санкции, ведь в Арктике на кону свобода навигации и новые морские маршруты.

Север-Восточный проход — от северного побережья Европы до Берингова пролива — в летний период судоходен и нынче. В ближайшее время таковым может стать и Северо-Западный проход.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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