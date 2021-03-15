Неопознанный украинский беспилотник нанес серию ударов по ДНР

Неопознанный украинский боевой беспилотник нанес серию ударов по позициям ДНР 15 марта — по данным Народной милиции ДНР, удар пришелся на район населенного пункта Ленинское, который находится далеко от демаркационной зоны. Об этом информирует «Avia.pro».

Серия ударов по населенному пункту ДНР произошла несколько часов назад, однако выяснить тип дрона пока не удалось. Эксперты предполагают, что задействовали беспилотник украинские военные, однако не исключено, что сам дрон мог быть предоставлен НАТО. Предполагаемой целью атаки беспилотника называется провокация защитников Донбасса.

Известно, что атака началась за несколько часов до анонсированного начала широкомасштабной военной операции на Донбассе — ранее в украинских СМИ активно муссировалась информация о том, что ВСУ 15 марта пойдут штурмом на Донбасс. Не исключено, что с помощью дрона украинская сторона также проводила разведку и фактическую подготовку к началу военной операции. Подтвержденных данных о каких-либо серьезных разрушениях инфраструктуры или пострадавших на данный момент нет.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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