Неопознанный украинский беспилотник нанес серию ударов по ДНР

Сегодня, 17:00

0

Image 16+
Неопознанный украинский беспилотник нанес серию ударов по ДНР

Неопознанный украинский боевой беспилотник нанес серию ударов по позициям ДНР 15 марта — по данным Народной милиции ДНР, удар пришелся на район населенного пункта Ленинское, который находится далеко от демаркационной зоны. Об этом информирует «Avia.pro».

Серия ударов по населенному пункту ДНР произошла несколько часов назад, однако выяснить тип дрона пока не удалось. Эксперты предполагают, что задействовали беспилотник украинские военные, однако не исключено, что сам дрон мог быть предоставлен НАТО. Предполагаемой целью атаки беспилотника называется провокация защитников Донбасса.


Известно, что атака началась за несколько часов до анонсированного начала широкомасштабной военной операции на Донбассе — ранее в украинских СМИ активно муссировалась информация о том, что ВСУ 15 марта пойдут штурмом на Донбасс. Не исключено, что с помощью дрона украинская сторона также проводила разведку и фактическую подготовку к началу военной операции. Подтвержденных данных о каких-либо серьезных разрушениях инфраструктуры или пострадавших на данный момент нет.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Неопознанный украинский беспилотник нанес серию ударов по ДНР

Сегодня, 17:00

Ярош: РФ готовит ракетно-бомбовые удары по Киеву, Харькову, Одессе и Днепру

Сегодня, 11:00

Украина массово подтягивает вооружение и бронетехнику к Крыму

Вчера, 22:40

Леонков: масштабное наступление ВСУ в Донбассе может начаться 25-27 марта

Вчера, 22:05

На Донбассе ВСУ развернули ЗРК С-300В1

Вчера, 21:10

В Киеве уверены, что у России нет военных и экономических мощностей для нападения на Украину

Вчера, 09:30

Вассерман: Украина напоказ перебрасывает военную технику к Донбассу, чтобы втянуть Россию в конфликт

Вчера, 08:05

Грымчак: в Киеве опасаются ударов по украинской столице со стороны ЛДНР

Вчера, 07:50

В Донбассе мощным ударом неизвестного вооружения ЛНР полностью уничтожены позиции ВСУ

13-03-2021, 13:00

Военкор Котенок допустил, что Украина может устроить военную провокацию в Крыму

13-03-2021, 10:10

Экс-помощник министра обороны Украины назвал три наиболее вероятных направления прорыва ВСУ на Донбассе

12-03-2021, 15:05

Военные эксперты допустили воздушный удар НАТО по Донбассу

12-03-2021, 15:00

Украина оставила свои бронемашины «Дозор-Б» и «Казак-2» у границы с Крымом после проведения учений

12-03-2021, 13:10

В СНБО Украины прокомментировали информацию о наступлении 15 марта в Донбассе

11-03-2021, 20:35

Баранец: Украина пытается отвлечь внимание России на Крым для нанесения удара по Донбассу

11-03-2021, 20:10

Вероятность полноценной войны за Донбасс резко повысилась

11-03-2021, 19:40

Фесенко: российские военные устраивают провокации в Донбассе

11-03-2021, 14:35

Военкор Коц раскрыл план Зеленского по войне в Донбассе

11-03-2021, 13:50

Украина назвала главную ошибку РФ по вопросу Донбасса

11-03-2021, 11:50

Кравчук пообещал отразить российскую агрессию с помощью Европы и США

10-03-2021, 12:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров