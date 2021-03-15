В Китае Украине предрекли не только потерю Донбасса, но и Днепра.

Мир застыл в ожидании широкомасштабного наступления ВСУ на востоке Украины. Оценить шансы на победу в войне спешат не только украинские и российские политологи. Поразмышлять на тему решили и аналитики из Поднебесной - их статья вышла на портале Sоhu.

Китайцы сомневаются в успехе Киева в случае, если он все же решится атаковать позиции самопровоглашенных ЛНР и ДНР.

«Военная кампания 2014 года обернулась позором для украинских властей. Киев не только не смог взять Донбасс под свой контроль, но и потерпел несколько разгромных поражений», - говорится в публикации.

В то же время обозреватели считают, что Украина все равно пойдет в наступление, взирая на подсказки и давление США. Киев и Вашингтон попробуют заманить Россию в ловушку. В частности, если будет реализован план масштабного наступления, Москве придется вмешаться. Таким образом, у Штатов появится еще один аргумент для введения новых санкций - еще более серьезных и крайне болезненных.

В Китае также настаивают на том, что за годы, которые продолжает противостояние на востоке Украины, укрепилась не только военная мощь ВСУ - подразделения непризнанных республик также прошли через модернизацию.

И если ВСУ действительно атакуют Донбасс, то шансов на победу у них будет еще меньше, нежели в 2014-ом. А поражение будет Киеву дорого стоить - он «рискует потерять контроль над всеми восточными территориями, включая Днепр».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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