Украинский правозащитник Денис Ярославский, выступая в эфире телеканала «Наш», заявил, что действия президента Зеленского могут привести к расколу Украины по сценарию Югославии. Однако у него есть шанс не допустить этого.

«В ближайшее время будет колоссальное обострение, которое может привести Украину к югославскому сценарию», - предупредил он.

Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, пока выступает послушной марионеткой в руках внешних и внутренних игроков, которые продолжают целенаправленно втягивать Киев в политический хаос и войну.

Он уже отличился оказанием выраженного давления на олигархат и чиновников, у которых есть не только деньги - в первую очередь, речь об огромном влиянии на события в политической жизни страны. Заметно напряжение и обострение на фоне ряда решений Совета национальной безопасности и обороны. Зеленский держит еще один «флаг» - продолжает пытаться уничтожить как политическую фигуру своего предшественника - экс-президента Украины Петра Порошенко и его медиаактивы.

На выполнение Минских соглашений украинский лидер также вряд ли пойдет - такое решение не будет поддержано многими политическими игроками.

«Все это в комплексе больше осложнит и без того непростое внутриполитическое положение. «Правообладателей» оторванных от Украины территорий это более чем устраивает», - отметил Ярославский.

Правозащитник уверен, что только в случае если президент Зеленский осознает это вовремя, у Украины есть шанс избежать «югославского сценария» распада страны.

В отличие от СССР, который распался мирно, Югославия разрушалась, напомним, погрязнув в крови.

Особенно страшным было положение дел в Боснии и Герцеговине. Гражданская война в самом кровавом ее варианте длилась четыре года. США, ЕС и НАТО, инициаторы разрушения Югославии, сами были ошеломлены реками крови, которая проливалась. Только тогда они осознали, что войне должен быть положен конец.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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