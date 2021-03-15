В Баку готовятся к новой войне с Ереваном

Сегодня, 21:20

Ольга Громова

0

Image 16+
В Баку готовятся к новой войне с Ереваном

В Закавказье назревает еще одна война. Невзирая на то, что Баку во время Второй Карабахской войны вернул семь районов вокруг НКР, довольствоваться этим он не намерен. Эксперты считают, что сейчас Азербайджан ведет подготовку к новому противостоянию - уже на территории Армении. Баку может попытаться захватить Сюникскую область этой страны (Зангезур) для того, чтобы воссоединиться с эксклавом Нахчыван.

За попыткой нового наступления наверняка стоит Турция. Контроль Азербайджана над Зангезуром для Анкары может означать выход к месторождениям нефти на Каспии, а также к странам Центральной Азии. Самое интересное, что в самой Турции часто слышны призывы к оккупации Сюникской области для того, чтобы помочь Азербайджану избавиться от разделения территории Азербайджана и Нахчывана.


Эксперты назвали признаки, которые указывают на то, что Баку готовится отбить Сюник.

Неделю назад на одном из экономических форумов президент страны Ильхам Алиев заявил о том, что новый транспортный коридор будет пролегать через исконную часть Азербайджана Зангезур и соединит страну с Нахчываном. Глава государства добавил, что  попытки Армении помешать Баку в создании коридора обречены на провал. Еще одним признаком, который может указывать на скорое обострение ситуации в Закавказье, может считаться появление близ границы с Арменией турецкого самолета-разведчика Boeing 737AEW&C. Примечательно, что именно он кружил на границе в первые дни Второй Карабахской войны.

Ранее о возможном захвате Сюника предупредил в своей публикации греческий аналитик Попандопулос. Он привел точно такие же доводы и аргументы, добавив лишь, что наступление Украины в Донбассе и вторжение Азербайджана в Сюник состоятся в одно и то же время. На этом якобы настаивает Турция, чтобы не дать возможность вовремя сориентироваться России.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Баку готовятся к новой войне с Ереваном

Сегодня, 21:20

На Западе опасаются повторения «крымского сценария» в Арктике

Сегодня, 11:25

Два самолета НАТО спровоцировали российские комплексы С-400 в Крыму

Сегодня, 09:55

Поляки после учений расхвалили российские МиГ-29 и раскритиковали американские F-16

Сегодня, 08:40

Военные НАТО за сутки потеряли вторую российскую подводную лодку

Вчера, 10:40

В США заявили о готовности президента Байдена начать новую войну в Донбассе

Вчера, 09:00

Эксперты Sohu рассказали об ударах России в ответ на агрессию союзников США

13-03-2021, 20:25

Пригожин предложил Вашингтону накормить американскую Нацгвардию

12-03-2021, 18:20

Пентагон сооружает на Аляске новую систему противоракетной обороны

12-03-2021, 16:05

Максим Шугалей продолжает исследовательскую деятельность в Африке – пресс-конференция в Судане

12-03-2021, 15:15

В Польше ядерное оружие назвали единственным способом сдержать русских в Калининграде

12-03-2021, 10:05

Самолет-разведчик НАТО устроил ночную провокацию в 20 километрах от границы Крыма

12-03-2021, 09:25

ФАН намерен добиваться пересмотра дела по иску Bellingcat

11-03-2021, 21:20

Военно-морские силы НАТО пытаются организовать блокаду флоту ВМФ России в Атлантике

11-03-2021, 08:50

Во время войны во Вьетнаме ВВС США потеряли почти 10 тысяч летательных аппаратов

10-03-2021, 22:50

Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer впервые сел в Арктике

10-03-2021, 19:00

Китайский генерал призвал армию готовиться к неизбежному конфликту с США

10-03-2021, 12:35

Неизвестный комплекс РЭБ полностью отключил спутники GPS над Сирией, Ливаном и Израилем

10-03-2021, 11:35

Корабли и самолеты НАТО трое суток преследовали подводную лодку России, вооруженную «Калибрами»

9-03-2021, 16:10

Действия Байдена в Сирии привели к передаче власти в США Камале Харрис

8-03-2021, 21:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров