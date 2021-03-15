В Баку готовятся к новой войне с Ереваном

В Закавказье назревает еще одна война. Невзирая на то, что Баку во время Второй Карабахской войны вернул семь районов вокруг НКР, довольствоваться этим он не намерен. Эксперты считают, что сейчас Азербайджан ведет подготовку к новому противостоянию - уже на территории Армении. Баку может попытаться захватить Сюникскую область этой страны (Зангезур) для того, чтобы воссоединиться с эксклавом Нахчыван.

За попыткой нового наступления наверняка стоит Турция. Контроль Азербайджана над Зангезуром для Анкары может означать выход к месторождениям нефти на Каспии, а также к странам Центральной Азии. Самое интересное, что в самой Турции часто слышны призывы к оккупации Сюникской области для того, чтобы помочь Азербайджану избавиться от разделения территории Азербайджана и Нахчывана.

Эксперты назвали признаки, которые указывают на то, что Баку готовится отбить Сюник.

Неделю назад на одном из экономических форумов президент страны Ильхам Алиев заявил о том, что новый транспортный коридор будет пролегать через исконную часть Азербайджана Зангезур и соединит страну с Нахчываном. Глава государства добавил, что попытки Армении помешать Баку в создании коридора обречены на провал. Еще одним признаком, который может указывать на скорое обострение ситуации в Закавказье, может считаться появление близ границы с Арменией турецкого самолета-разведчика Boeing 737AEW&C. Примечательно, что именно он кружил на границе в первые дни Второй Карабахской войны.

Ранее о возможном захвате Сюника предупредил в своей публикации греческий аналитик Попандопулос. Он привел точно такие же доводы и аргументы, добавив лишь, что наступление Украины в Донбассе и вторжение Азербайджана в Сюник состоятся в одно и то же время. На этом якобы настаивает Турция, чтобы не дать возможность вовремя сориентироваться России.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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