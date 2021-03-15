Военкор Сладков объяснил странные действия украинских военных в Донбассе

Военный обозреватель и специальный корреспондент Александр Сладков прокомментировал разворачивание конфликта на Востоке Украины и указал на странные действия бойцов ВСУ. По словам аналитика, украинские военные сильно суетятся и прячутся в окопы — по предположению Сладкова, такая реакция говорит об ожидании ответного огня ДНР, передает «Царьград».

Российский военкор Александр Сладков сообщил, что несмотря на полное приведение в боевую готовность украинских бойцов в прифронтовой зоне, атмосфера на линии разграничения царит крайне странная — бойцы ВСУ суетливо прячутся в окопах, и опасаются идти на анонсированный штурм Донбасса.

«15 марта наступило, но обещанного массированного штурма не случилось — наоборот, на фронте наблюдается противоположная ситуация, поскольку украинская сторона предпочитает отсиживаться в укрытии», - прокомментировал Александр Сладков.

Эксперт подчеркнул, что активно распространяющаяся информация в украинских СМИ о штурме Донбасса, который должен был начаться 15 марта, заставил все мировое сообщество пристально следить за ситуацией на Востоке Украины.

«В случае, если была бы проведена провокация и зафиксировано явное нарушение Минских договоренностей, возможно Россия вмешалась бы самым радикальным образом. В Минобороны РФ не раз указывали, что защита и безопасность российских граждан является приоритетной стратегией страны, поэтому Москва однозначно бы не допустила геноцида своих граждан, несколько тысяч которых проживают на территории ДНР и ЛНР», - добавил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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