Российские комплексы РЭБ начали глушить ВСУ в Донбассе

Сегодня, 09:05

Анна Лисова

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Российские комплексы РЭБ начали глушить ВСУ в Донбассе

В Минобороны Украины заявили о том, что Россия начала применять свои системы радиоэлектронной борьбы на Донбассе. 

Украинские военные предполагают, что РФ развернула комплексы РЭБ в нескольких километрах от границы с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, передает Аvia.pro. В результате в украинских военных появились проблемы в обеспечении связи между подразделениями, а также при проведении разведывательных операций. 

В оборонном ведомстве Украины заявили о том, что на границе с Донбассом размещено несколько крупных подразделений российской армии, а в Донбассе начали действовать российские станции РЭБ. 

Если в Киеве действительно правы, то можно говорить о том, что РФ развернула достаточно мощные комплексы, учитывая расстояние от границы России до позиций ВСУ. Но при этом никаких официальных подтверждений этому со стороны Минобороны РФ нет. Так что вполне возможно, что украинская сторона вновь решила пойти на провокацию, чтобы обвинить Россию во вмешательстве в вооруженный конфликт. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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