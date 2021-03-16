В Донбассе украинские военные остановили масштабное наступление, попав в «котел» ДНР и ЛНР

Масштабное наступление ВСУ в Донбассе отложили из-за того, что часть украинских подразделений, которые размещены в демаркационной зоне, оказались зажаты силами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом сообщил источник в Минобороны Украины, передает Аvia.pro .

Начав масштабное наступление, ВСУ сразу же лишились возможности вывести эти подразделения из «котла». Поэтому было решено отказаться в данный момент от силовой зачистки Донбасса.

К тому же Киев побоялся вмешательства в ситуацию со стороны России, и это стало главной причиной того, что ВСУ не перешли к масштабным боевым действиям.

«Перемирие по факту закончилось, и довольно давно, еще в конце января. Кто начал первый, уже никто не скажет. Прилеты с той стороны каждую ночь. С нашей стороны те же действия. Наши разведчики зашли на старые позиции, которые мы оставили еще в 20-м году в рамках разведения войск. Соответственно, сепары тоже придвинулись и заняли свои старые позиции», - отметил источник в Минобороны Украины.

Он добавил, что, по сути, никакого разведения сил уже нет. Но, чтобы не повторились котлы, ВСУ, скорее всего, придется отойти с занятых позиций.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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