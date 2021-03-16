В Донбассе украинские военные остановили масштабное наступление, попав в «котел» ДНР и ЛНР

Сегодня, 13:40

Анна Лисова

0

Image 16+
В Донбассе украинские военные остановили масштабное наступление, попав в «котел» ДНР и ЛНР

Масштабное наступление ВСУ в Донбассе отложили из-за того, что часть украинских подразделений, которые размещены в демаркационной зоне, оказались зажаты силами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 

Об этом сообщил источник в Минобороны Украины, передает Аvia.pro

Начав масштабное наступление, ВСУ сразу же лишились возможности вывести эти подразделения из «котла». Поэтому было решено отказаться в данный момент от силовой зачистки Донбасса. 

К тому же Киев побоялся вмешательства в ситуацию со стороны России, и это стало главной причиной того, что ВСУ не перешли к масштабным боевым действиям. 

«Перемирие по факту закончилось, и довольно давно, еще в конце января. Кто начал первый, уже никто не скажет. Прилеты с той стороны каждую ночь. С нашей стороны те же действия. Наши разведчики зашли на старые позиции, которые мы оставили еще в 20-м году в рамках разведения войск. Соответственно, сепары тоже придвинулись и заняли свои старые позиции», - отметил источник в Минобороны Украины. 

Он добавил, что, по сути, никакого разведения сил уже нет. Но, чтобы не повторились котлы, ВСУ, скорее всего, придется отойти с занятых позиций. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Донбассе украинские военные остановили масштабное наступление, попав в «котел» ДНР и ЛНР

Сегодня, 13:40

Российские комплексы РЭБ начали глушить ВСУ в Донбассе

Сегодня, 09:05

Военкор Сладков объяснил странные действия украинских военных в Донбассе

Вчера, 23:10

На Украине может быть реализован «югославский сценарий»

Вчера, 20:10

Украине предрекли потерю Днепра

Вчера, 18:15

Неопознанный украинский беспилотник нанес серию ударов по ДНР

Вчера, 17:00

Ярош: РФ готовит ракетно-бомбовые удары по Киеву, Харькову, Одессе и Днепру

Вчера, 11:00

Украина массово подтягивает вооружение и бронетехнику к Крыму

14-03-2021, 22:40

Леонков: масштабное наступление ВСУ в Донбассе может начаться 25-27 марта

14-03-2021, 22:05

На Донбассе ВСУ развернули ЗРК С-300В1

14-03-2021, 21:10

В Киеве уверены, что у России нет военных и экономических мощностей для нападения на Украину

14-03-2021, 09:30

Вассерман: Украина напоказ перебрасывает военную технику к Донбассу, чтобы втянуть Россию в конфликт

14-03-2021, 08:05

Грымчак: в Киеве опасаются ударов по украинской столице со стороны ЛДНР

14-03-2021, 07:50

В Донбассе мощным ударом неизвестного вооружения ЛНР полностью уничтожены позиции ВСУ

13-03-2021, 13:00

Военкор Котенок допустил, что Украина может устроить военную провокацию в Крыму

13-03-2021, 10:10

Экс-помощник министра обороны Украины назвал три наиболее вероятных направления прорыва ВСУ на Донбассе

12-03-2021, 15:05

Военные эксперты допустили воздушный удар НАТО по Донбассу

12-03-2021, 15:00

Украина оставила свои бронемашины «Дозор-Б» и «Казак-2» у границы с Крымом после проведения учений

12-03-2021, 13:10

В СНБО Украины прокомментировали информацию о наступлении 15 марта в Донбассе

11-03-2021, 20:35

Баранец: Украина пытается отвлечь внимание России на Крым для нанесения удара по Донбассу

11-03-2021, 20:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров