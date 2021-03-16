Зеленский может развязать войну против ЛДНР ради хороших отношений с США

Вчера, 23:30

Анна Лисова

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Зеленский может развязать войну против ЛДНР ради хороших отношений с США
Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский

Президент Украины Владимир Зеленский может развязать войну против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил член СПЧ, журналист, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в своем Telegram-канале.

Подтолкнуть его к принятию такого решения может желание получить одобрение Вашингтона и гарантия того, что он сохранит президентский пост. 

Эксперт отмечает, что военные игры вокруг Донбасса вновь активизировались. И в этот раз ВСУ стянули дополнительные силы в линии разграничения, а военным спешно ставят прививки от коронавируса. 

Вышинский отметил, что вряд ли сейчас возможно повторение боев 2014-2015 года. По его мнению, ВСУ смогли укрепить свой потенциал за последние годы, но при этом риск получить новые котлы очень высок. Это Зеленский понимает, и знает, что ошибки по Донбассу могут стоит ему президентского кресла. 

Но если в политическом аспекте Зеленскому будет выгодна новая война в Донбассе, то он отдаст приказ наступать. 

«У Зеленского и его команды паника — значит, нужна «маленькая победоносная война». Пусть даже не война, а провокации, пусть без победы, но чтобы только в Белом Доме кто-то сказал: «А наш-то русским покоя не дает, шумит на Донбассе...». И здесь главное, чтобы прозвучало «наш», — отметил Вышинский.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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