Президент Украины Владимир Зеленский может развязать войну против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил член СПЧ, журналист, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в своем Telegram-канале.

Подтолкнуть его к принятию такого решения может желание получить одобрение Вашингтона и гарантия того, что он сохранит президентский пост.





Эксперт отмечает, что военные игры вокруг Донбасса вновь активизировались. И в этот раз ВСУ стянули дополнительные силы в линии разграничения, а военным спешно ставят прививки от коронавируса.

Вышинский отметил, что вряд ли сейчас возможно повторение боев 2014-2015 года. По его мнению, ВСУ смогли укрепить свой потенциал за последние годы, но при этом риск получить новые котлы очень высок. Это Зеленский понимает, и знает, что ошибки по Донбассу могут стоит ему президентского кресла.

Но если в политическом аспекте Зеленскому будет выгодна новая война в Донбассе, то он отдаст приказ наступать.

«У Зеленского и его команды паника — значит, нужна «маленькая победоносная война». Пусть даже не война, а провокации, пусть без победы, но чтобы только в Белом Доме кто-то сказал: «А наш-то русским покоя не дает, шумит на Донбассе...». И здесь главное, чтобы прозвучало «наш», — отметил Вышинский.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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