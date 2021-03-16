Китай заявил о готовности выступить против США в связке с Россией

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в преддверии онлайн-переговоров президента США Джо Байдена с главными союзниками страны в Азии (а это Австралия, Индия и Япония) сообщил о намерении Пекина наладить систематический контакт с Москвой касательно дальнейшей политики Вашингтона. На это обратила внимание гонконгская газета South China Morning Post.

Он напомнил, что военно-техническое сотрудничество Китая и России станет важнейшей опорой взаимодействия обеих стран и гарантией стратегического баланса сил.

«Пекин и Москва разделяют широкий круг общих интересов и, будучи крупнейшими державами, ответственны за поддержание мира и стабильности на планете. Мы готовы к поддержанию регулярного контакта с российской стороной по нашим отношениям с США», - заявил Ханьхуэй.

Заявление было сделано на фоне еще более ужесточившегося соперничества между США и Китаем. В планы Вашингтона входит создание союза наподобие НАТО, который бы сдерживал КНР в Азии. Политика «сдерживания» серьезно раздражает официальный Пекин.

Параллельное санкционное давление Белого дома на Кремль заставляет страны сближаться. Россия и Пекин начали сами подумывать о необходимости создания единого военно-политического блока с тем, чтобы вместе противостоять Штатам.

Однако если ранее разговоры велись в плоскости «возможно», то заявлением Ханьхуэя Пекин прямым текстом заявил о готовности выступить в связке с Россией против Вашингтона.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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