Великобритания наращивает наступательный киберпотенциал из-за «российской угрозы»

Сегодня, 14:45

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Великобритания наращивает наступательный киберпотенциал из-за «российской угрозы»
Источник фото: pixabay.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 16 марта объявит Россию «враждебным государством», а Китай – коммерческим конкурентом. 

Такие результаты привели авторы знакового обзора внешней политики страны, пишет The Sunday Times. Джонсон обнародует итоги анализа во вторник, 16 марта. 

Обзор содержит рекомендации по увеличению расходов на противостояние внешним угрозам. Так, предлагается финансировать разработки, которые позволят увеличить наступательный потенциал страны в киберпространстве для противостояния Москве и Пекину. 

Джонсон ранее предлагал создать кибер-коридор на севере страны с целью соединить промышленность и университеты с инфраструктурой обороны и разведки. 

По словам политолога Владимира Карасева, Россия не должна игнорировать такие заявления. 

«Когда Украина считает Россию страной-агрессором – это одно, а вот если так же начнет считать официальный Лондон – это уже совсем другое», — отмечает эксперт. 

Он отметил, что у Великобритании гораздо шире инструментарий. Англичанам придется доказать, то риторику по отношению к России нужно использовать более дружелюбную. 

«Благо, англичане снова мнят себя вершителями судеб для большей части планеты и их интересы можно задеть где-угодно, от Африки до стран нового «туранского мира». Правильное применение «ЧВК Вагнера» или любой другой силы для перекрытия какого-нибудь канала может дать России дополнительные переговорные позиции», — заключил Карасев.


Источник: Информационное агентство «Informing»,
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