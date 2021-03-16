Сценарии НАТО о гипотетической аннексии Калининграда вызвали обеспокоенность в России

Сегодня, 15:15

Ольга Громова

0

Image 16+
Сценарии НАТО о гипотетической аннексии Калининграда вызвали обеспокоенность в России

В НАТО продолжают разрабатывать различные сценарии по захвату стратегического российского региона – Калининграда. Особенно преуспела в этом направлении Польша. На правах участницы Альянса Варшава, преследуя собственные цели, со всей откровенностью «подливает масла в огонь», пишет еженедельник «Звезда» в своей статье «Поляки готовы продаться с потрохами».

Польша умело манипулирует излюбленной натовской темой - Калининградской областью России.


«Правда, в альянсе в связи с ней акцентируют внимание не столько на потенциальной агрессии РФ, сколько на гипотетической аннексии Калининграда», — подчеркивается в статье.

Авторы выражают глубокую озабоченность и серьезную обеспокоенность «вектором польской риторики», который так или иначе сводится к тому, что сколько оружия не поставляй странам Балтии, те быстро признают поражение в своей войне с Россией.

«Следовательно, со стороны США приоритетнее было бы укреплять военную мощь Польши», — рассуждают военные обозреватели.

И в НАТО пожелания Варшавы не пропускают мимо ушей. В планах Альянса строительство военных объектов на территории этой страны, а также размещение до 20 тысяч американских военнослужащих.

Авторы обращают внимание на то, что военная мощь России совершенно не останавливает Польшу в ее жадности, желании получить и военно-стратегические, и финансовые дивиденды в одночасье.

Все это и выливается в изощренные спекуляции «на мнимой российской агрессии и натовских планах гипотетической аннексии Калининградской области».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Сценарии НАТО о гипотетической аннексии Калининграда вызвали обеспокоенность в России

Сегодня, 15:15

Китай заявил о готовности выступить против США в связке с Россией

Сегодня, 14:10

В Баку готовятся к новой войне с Ереваном

Вчера, 21:20

На Западе опасаются повторения «крымского сценария» в Арктике

Вчера, 11:25

Два самолета НАТО спровоцировали российские комплексы С-400 в Крыму

Вчера, 09:55

Поляки после учений расхвалили российские МиГ-29 и раскритиковали американские F-16

Вчера, 08:40

Военные НАТО за сутки потеряли вторую российскую подводную лодку

14-03-2021, 10:40

В США заявили о готовности президента Байдена начать новую войну в Донбассе

14-03-2021, 09:00

Эксперты Sohu рассказали об ударах России в ответ на агрессию союзников США

13-03-2021, 20:25

Пригожин предложил Вашингтону накормить американскую Нацгвардию

12-03-2021, 18:20

Пентагон сооружает на Аляске новую систему противоракетной обороны

12-03-2021, 16:05

Максим Шугалей продолжает исследовательскую деятельность в Африке – пресс-конференция в Судане

12-03-2021, 15:15

В Польше ядерное оружие назвали единственным способом сдержать русских в Калининграде

12-03-2021, 10:05

Самолет-разведчик НАТО устроил ночную провокацию в 20 километрах от границы Крыма

12-03-2021, 09:25

ФАН намерен добиваться пересмотра дела по иску Bellingcat

11-03-2021, 21:20

Военно-морские силы НАТО пытаются организовать блокаду флоту ВМФ России в Атлантике

11-03-2021, 08:50

Во время войны во Вьетнаме ВВС США потеряли почти 10 тысяч летательных аппаратов

10-03-2021, 22:50

Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer впервые сел в Арктике

10-03-2021, 19:00

Китайский генерал призвал армию готовиться к неизбежному конфликту с США

10-03-2021, 12:35

Неизвестный комплекс РЭБ полностью отключил спутники GPS над Сирией, Ливаном и Израилем

10-03-2021, 11:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров