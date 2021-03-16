Сценарии НАТО о гипотетической аннексии Калининграда вызвали обеспокоенность в России

В НАТО продолжают разрабатывать различные сценарии по захвату стратегического российского региона – Калининграда. Особенно преуспела в этом направлении Польша. На правах участницы Альянса Варшава, преследуя собственные цели, со всей откровенностью «подливает масла в огонь», пишет еженедельник «Звезда» в своей статье «Поляки готовы продаться с потрохами».

Польша умело манипулирует излюбленной натовской темой - Калининградской областью России.

«Правда, в альянсе в связи с ней акцентируют внимание не столько на потенциальной агрессии РФ, сколько на гипотетической аннексии Калининграда», — подчеркивается в статье.

Авторы выражают глубокую озабоченность и серьезную обеспокоенность «вектором польской риторики», который так или иначе сводится к тому, что сколько оружия не поставляй странам Балтии, те быстро признают поражение в своей войне с Россией.

«Следовательно, со стороны США приоритетнее было бы укреплять военную мощь Польши», — рассуждают военные обозреватели.

И в НАТО пожелания Варшавы не пропускают мимо ушей. В планах Альянса строительство военных объектов на территории этой страны, а также размещение до 20 тысяч американских военнослужащих.

Авторы обращают внимание на то, что военная мощь России совершенно не останавливает Польшу в ее жадности, желании получить и военно-стратегические, и финансовые дивиденды в одночасье.

Все это и выливается в изощренные спекуляции «на мнимой российской агрессии и натовских планах гипотетической аннексии Калининградской области».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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