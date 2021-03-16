Пираты захватили россиянина в заложники в Гвинейском заливе

Нигерийские пираты захватили судно, в составе экипажа которого был гражданин России.

У берегов Нигерии пираты взяли в заложники троих членов экипажа, среди которых есть гражданин России.

Инцидент произошел 12 марта в Гвинейском заливе, сообщает российское посольство в Нигерии. В 210 милях от Лагоса пираты напали на судно MT Davide, сообщила компания-судовладелец De Poli Shipmanagement.

Посольство РФ принимает все необходимые меры для освобождения гражданина России, говорится в заявлении.

На Гвинейский залив приходится более 95% всех случаев похищения моряков. Нигерийские боевики обладают широкой береговой инфраструктурой, что позволяет им регулярно грабить мимо проходящие суда.

Эксперты неоднократно отмечали, что нигерийскому правительству следует привлечь российскую «ЧВК Вагнера» к борьбе с пиратами, пишет «Ридус».

«Она отлично проявила себя в Сирии и успешно справилась с целой армией головорезов. Если они сумели победить ИГ, то для них не будет большой проблемой зачистить побережье от бандитов», — заявил один из экспертов в интервью российскому изданию.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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