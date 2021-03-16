Нет пространства для фантазии: как российский закон трактует «ликвидацию террориста в Сирии»

Вчера, 22:35

0

Image 16+
Нет пространства для фантазии: как российский закон трактует «ликвидацию террориста в Сирии»

В российский Следком обратился брат ликвидированного террориста ИГ (запрещено в России), который требует привлечь к ответственности виновных в «смерти» родственника в Сирии. Юрист Наталья Шатихина объяснила, почему российский закон не позволяет расследовать подобный инцидент.

На подготовку документов по инциденту, произошедшему в 2017 году, сирийца надоумили адвокаты «Мемориала» (признан иноагентом в России). Организация и ранее была замечена в защите интересов радикалов, которых там называют «политзаключенными». 

«Новая газета» утверждает, что за ликвидацией террориста стоят якобы сотрудники некой «ЧВК Вагнера», существование которой не доказано. Свои предположения журналисты основывают на видеозаписи не первой свежести, по которой нельзя сделать никаких однозначных выводов. 

Сомнительная доказательная база и необоснованность подачи заявления именно в российские следственные органы не остановила «профессиональных» юристов «Мемориала».

По мнению доцента кафедры уголовного права юридического факультета СПбГУ Натальи Шатихиной, СК РФ не будет рассматривать заявление брата сирийского боевика, поскольку нет для этого никаких оснований. 

«Все здорово, конечно, но уголовное право немного не предполагает «форум-шоппинга», то есть выбора подследственности или подсудности по желанию. У нас, как и в большинстве стран, подследственность основная по месту совершения», — заметила Шатихина в своем Telegram-канале

Также юрист объяснила, как российское законодательство может трактовать вышеуказанный прецедент.

«Если говорить о совершении преступления за пределами России, то ст. 12 УК РФ пространства для фантазии не оставляет», — заявила Шатихина.

Однако юристам «Мемориала» не так нужен результат, как сам факт обращения. Дела выигрываются «Мемориалом» лишь в лояльном организации Европейском суде по правам человека. В российских судах они проигрывают большинство дел. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Нет пространства для фантазии: как российский закон трактует «ликвидацию террориста в Сирии»

Вчера, 22:35

Американские самолеты-разведчики зачастили к Калининграду и Крыму

15-03-2021, 14:35

Очередной вброс «Росбалта» о россиянах в ЦАР рассмотрят в суде

11-03-2021, 18:55

Политолог: рядом с Россией может образоваться «второй Донбасс»

11-03-2021, 00:40

Опубликованы доказательства оплаты материалов "Проекта" западными фондами

24-02-2021, 17:25

Российский комикс о супергерое Вагнере вызвал живое обсуждение в Сети

24-02-2021, 14:35

Resett: Российскую армию ждет демографический кризис

14-02-2021, 08:30

Евгений Пригожин прокомментировал штраф в 2,2 млн в отношении иноагента "Радио Свобода"

2-02-2021, 23:40

«Ядерный призрак» могут вернуть на службу в России

1-02-2021, 13:20

Эксперт рассказал, как США охотятся за российским оружием

30-01-2021, 14:05

Чиновники и депутаты Московской области обсудили массовое заболевание школьников

27-01-2021, 20:05

Юристы «Конкорда» намерены «размазать» Цукерберга и его соцсети

27-01-2021, 19:30

На Камчатке самолеты Ил-38 вычислили подлодку условного противника

27-01-2021, 10:30

Военные России закрыли тысячи квадратных километров в водах Черного моря

24-01-2021, 09:35

Пригожин призвал сделать недопустимым существование подобных "Доводу" интернет-ресурсов

22-01-2021, 20:35

The Drive: разведка США допустила просчет с российскими ракетами

22-01-2021, 17:00

Forbes: Россия приготовила необычный «сюрприз» для американской системы ПРО

22-01-2021, 09:50

Россияне выступили против ковид-паспортов

20-01-2021, 17:45

В Ростове врачи массово отказываются прививаться от коронавируса COVID-10

20-01-2021, 15:45

Bloomberg: Россия проигрывает гонку вакцинации

18-01-2021, 21:25

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров