Украина подготовила турецкие беспилотники Bayraktar TB2 для наступления в Донбассе

Военный эксперт Алексей Валюженич дал свою оценку подготовке Украины к вооруженным операциям на территории Донбасса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, украинские власти сегодня проводят активную подготовку к возобновлению боевых действий на Донбассе. К линии фронта уже были подтянуты крупные подкрепления. На фоне ужесточения конфликта военно-воздушные силы Украины провели учения, главным объектом которых стали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Пользователи Сети отметили, что активность дронов украинских ВВС в последнее время повысилась. Кроме того, 15 марта в Киеве приземлились 2 самолета Boeing C-17A Globemaster III, которые прибыли из Стамбула. Предполагается, что таким способом на Украину была доставлена партия Bayraktar TB2.

«Голубая мечта Украины – это повторить сценарий Карабаха. То есть воспользоваться турецким чудо-оружием, которое уничтожит ПВО противника. После этого в бой войдет авиация, которая прикрывает механизированные колонны», - рассказывает эксперт.

Также Валюженич отметил, что при таком раскладе все же у Киева есть шансы на победу. Если армия ДНР и ЛНР не прикроется ПВО, а ПВО не прикроется системами РЭБ, то беспилотники, безусловно, могут привести к серьезным разрушениям.

«Здесь есть и просчет Украины, так как их авиация сама по себе выиграть войну не сможет. Но очевидно, что повторить вариант Карабаха им не удастся. Тем более, что сам Киев понимает, что противник создает очень грамотную воздушную оборону», - добавил специалист.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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