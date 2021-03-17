Армения в 2021 году примет участие в антироссийских военных учениях

Сегодня, 07:00

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Армения в 2021 году примет участие в антироссийских военных учениях

Российский военный журналист Александр Харченко сообщил о том, что Армения примет участие в военных учениях НАТО. Об этом сообщает «Южный Федеральный».

Так, западные СМИ опубликовали информацию о военных учениях Североатлантического Альянса и его внеблоковых партнеров в текущем году. Обнаружив в списке Армению, журналист высказал свое мнение по поводу ситуации.


«Если вас спросят, почему Россия не помогла Армении в войне за Карабах и не прислала ей современное оружие безвозмездно, просто покажите эту картинку», - подписал опубликованный снимок Харченко.

Также корреспондент отметил, что Армения примет участие конкретно в антироссийских учениях, целью которых является отработка переброски войск США на границу России.

Эксперт заметил, что армянское руководство до сих пор пытается усидеть на двух стульях, тогда как давно пора определиться с кем «шагать в светлое будущее».

При этом, по его словам, на учениях будут присутствовать и российские офицеры, однако они будут всего лишь наблюдателями мероприятия.

«Наблюдать за учениями или принимать в них участие – это вещи разные. Если ты отправил своих военных в окопы, это означает, что в случае конфликта мы готовы обсуждать варианты сотрудничества», - объяснил Харченко.

В заключении журналист добавил, что Россия оказала бы Армении большую помощь в войне с Азербайджаном, если бы та перед военными действиями определилась со своими приоритетами.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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