Эксперты: отказ Китая от американского госдолга говорит о грядущей войне

Вчера, 19:35

Александр Зуев

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Эксперты: отказ Китая от американского госдолга говорит о грядущей войне

Китай стремится построить независимую от США мировую экономическую систему. Таким образом, Пекин вступает в противостояние с Вашингтоном. Известно, что Европарламент отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Китаем, который нарушает права человека. Стоит сказать, что Брюссель находится под жестким американским прессингом.

Китай осуществил собственную программу модернизации экономики и инициирует масштабные транспортные проекты вроде Нового шелкового пути. В этом контексте в КНР большое внимание уделяют сотрудничеству с Россией, внешнеторговый оборот с которой постоянно растет. Известно, что  объем китайских инвестиций в США за прошедшие три года сократился на 90 %.


Вашингтон обеспокоен тем, что Китай в последнее десятилетие уменьшил свою долю в американском государственном долге с 14 до 5 %. Доля же валюты США в китайских золотовалютных резервах упала за последние четыре года с 79 до 59 %. Вашингтон не может остановить тренд и пытается идти на обострение ситуации в военной сфере, пишет Репортер.

Например, глава Индо-тихоокеанского командования США адмирал Фил Дэвидсон высказал идею о строительстве вокруг Китая комплекса ракетных баз и спутниковых систем, на что уйдет 27 млрд долларов на ближайшие пять лет. Отказ Пекина от американского госдолга чреват масштабным военным конфликтом. Между тем Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен противостоять Пекину с позиции силы.

Такой же точки зрения придерживается и генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвавший Европу и США отвечать на вызовы Китая и России.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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