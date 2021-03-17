В России приветствовали стремление Украины купить у США истребители F-35

Вчера, 22:20

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В России приветствовали стремление Украины купить у США истребители F-35

Военный обозреватель Антон Лавров заявил о вероятности приобретения Украиной американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которая гипотетически может быть использована в противостоянии на Донбассе. При этом журналист указал, что такое стремление Украины «можно только приветствовать», и пояснил свое мнение. Об этом пишет «Lenta.ru».

Военный эксперт Антон Лавров отметил, что если Украина действительно выделит бюджет на покупку американских истребителей F-35, то они будут играть роль «классических белых слонов» в военном деле – то есть такого оружия, которое содержать весьма дорого, а использовать по назначению очень жалко.


«Именно поэтому продажу Украине такого вооружения можно только приветствовать — поскольку Киев просто не будет знать, что делать с таким дорогим оружием. Разве что в музей выставлять. Даже жаль, что у Украины сейчас нет средств на покупку таких истребителей», - заявил Антон Лавров.

Эксперт пояснил, что при доле оборонного бюджета Украины в 6% от ВВП, полностью на оборонную сферу выделено лишь 40 миллиардов гривен, что эквивалентно чуть менее 1.5 миллиарда долларов.

«Этого достаточно всего-то для приобретения эскадрильи F-35 — но в этом случае придется полностью остановить остальные программы оснащения 250-тысячной украинской армии», - резюмировал аналитик.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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