Прилепин назвал план завоевания всей Украины вместе с Донбассом

Сегодня, 07:45

0

Image 16+
Прилепин назвал план завоевания всей Украины вместе с Донбассом
Российский писатель, политический деятель Захар Прилепин

Российский писатель, политический деятель, бывший участник военных действий на территории Донбасса Захар Прилепин считает, что для захвата Украины России необходимо организовать в Киеве государственный переворот и получить Донбасс под свой полный контроль. Об этом сообщает «Ura.ru».

«Россия должна организовать в Киеве очередной «Майдан», скупив три четверти киевской элиты», - заявил писатель.

При этом Прилепин добавил, что российские войска могут появиться на Донбассе именно благодаря подкупу киевской элиты. И после этого Донецкая и Луганская народные республики окажутся под контролем войск России.

Писатель уверен в том, что после таких событий на Украине увеличится пророссийское положение, в результате чего граждане страны признают Крым частью России.

Отметим, что ранее политический эксперт и главный редактор политического журнала Виталий Третьяков заявил, что ДНР и ЛНР могут стать частью России только в том случае, если украинская армия проявит агрессию. Также он сообщил, что за последние 6 месяцев частота обстрелов Донбасса увеличилась примерно в 5 раз.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

ВСУ после получения крылатых ракет могут нанести удары по Донецку и Луганску

Сегодня, 09:55

Прилепин назвал план завоевания всей Украины вместе с Донбассом

Сегодня, 07:45

В России приветствовали стремление Украины купить у США истребители F-35

Вчера, 22:20

Украина подготовила турецкие беспилотники Bayraktar TB2 для наступления в Донбассе

Вчера, 07:05

Зеленский может развязать войну против ЛДНР ради хороших отношений с США

16-03-2021, 23:30

В Донбассе украинские военные остановили масштабное наступление, попав в «котел» ДНР и ЛНР

16-03-2021, 13:40

Российские комплексы РЭБ начали глушить ВСУ в Донбассе

16-03-2021, 09:05

Военкор Сладков объяснил странные действия украинских военных в Донбассе

15-03-2021, 23:10

На Украине может быть реализован «югославский сценарий»

15-03-2021, 20:10

Украине предрекли потерю Днепра

15-03-2021, 18:15

Неопознанный украинский беспилотник нанес серию ударов по ДНР

15-03-2021, 17:00

Ярош: РФ готовит ракетно-бомбовые удары по Киеву, Харькову, Одессе и Днепру

15-03-2021, 11:00

Украина массово подтягивает вооружение и бронетехнику к Крыму

14-03-2021, 22:40

Леонков: масштабное наступление ВСУ в Донбассе может начаться 25-27 марта

14-03-2021, 22:05

На Донбассе ВСУ развернули ЗРК С-300В1

14-03-2021, 21:10

В Киеве уверены, что у России нет военных и экономических мощностей для нападения на Украину

14-03-2021, 09:30

Вассерман: Украина напоказ перебрасывает военную технику к Донбассу, чтобы втянуть Россию в конфликт

14-03-2021, 08:05

Грымчак: в Киеве опасаются ударов по украинской столице со стороны ЛДНР

14-03-2021, 07:50

В Донбассе мощным ударом неизвестного вооружения ЛНР полностью уничтожены позиции ВСУ

13-03-2021, 13:00

Военкор Котенок допустил, что Украина может устроить военную провокацию в Крыму

13-03-2021, 10:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров