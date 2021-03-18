Прилепин назвал план завоевания всей Украины вместе с Донбассом

Российский писатель, политический деятель, бывший участник военных действий на территории Донбасса Захар Прилепин считает, что для захвата Украины России необходимо организовать в Киеве государственный переворот и получить Донбасс под свой полный контроль. Об этом сообщает «Ura.ru».

«Россия должна организовать в Киеве очередной «Майдан», скупив три четверти киевской элиты», - заявил писатель.

При этом Прилепин добавил, что российские войска могут появиться на Донбассе именно благодаря подкупу киевской элиты. И после этого Донецкая и Луганская народные республики окажутся под контролем войск России.

Писатель уверен в том, что после таких событий на Украине увеличится пророссийское положение, в результате чего граждане страны признают Крым частью России.

Отметим, что ранее политический эксперт и главный редактор политического журнала Виталий Третьяков заявил, что ДНР и ЛНР могут стать частью России только в том случае, если украинская армия проявит агрессию. Также он сообщил, что за последние 6 месяцев частота обстрелов Донбасса увеличилась примерно в 5 раз.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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