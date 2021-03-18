В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград в случае войны между Польшей и Россией

Сегодня, 09:15

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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград в случае войны между Польшей и Россией

Китайские обозреватели издания Sina оценили шансы НАТО захватить Калининград в случае войны между Польшей и Россией. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Ранее американский аналитический центр провел имитацию боевых действий, целью которых был захват Калининграда. Согласно расчетам, военные НАТО могут захватить регион всего за 3 дня.

Большая часть аналитиков заявила о своих сомнениях касательно данных расчетов. А спустя время в Польше прошли военные учения, которые показали, что в случае войны с Россией, польская армия будет разгромлена.

Отметим, что площадь Калининграда составляет всего 15 тысяч квадратных километров, а существование данной области как части России мешало государствам Североатлантического Альянса. Однако несмотря на свою малогабаритность, России уже давно удалось надежно укрепить область, разместив на ее территории большое количество своего вооружения. Сегодня там базируется и ЗРК «Искандер», и бомбардировщик Ту-22М3 с пусковой установкой, которая может нести ядерные ракеты.

В ходе польских учений было задействовано 5 тысяч солдат и большое количество вооружения, в том числе ЗРК «Рatriot PAC-3» и система залпового огня HIMARS. Кроме того, США предоставили свои известные истребители F-35. Результат показал, что уже на четвертый день военных действий Польша лишилась 80% своей армии и техники.

Что касается нападения НАТО, то им следует учесть, что Россия всегда отличалась способностью к нанесению дальних разрушительных ударов, чем не владеют страны Альянса, кроме США. Кроме того, у НАТО пока нет аналогов зенитно-ракетного комплекса «Искандер», который способен поражать цели на расстоянии 300-500 км. И это еще если не считать сильные наземные бронетанковые силы России, которые всегда были «кошмарным сном» для Североатлантического Альянса.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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