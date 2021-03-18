NoonPost: у Турции одна из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире

Авторы египетского издания NoonPost со ссылкой на заявление главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира сообщили о том, что скоро у комплексов ПВО С-400, состоящих на вооружении у турецких вооруженных сил появится напарник - HISAR-O.

Напомним, что какое-то время у Турции наблюдались серьезные проблемы с противовоздушной обороной. Кроме того, США отклоняли просьбу Анкары о закупке современных систем ПВО, так как Турция является членом НАТО, и при необходимости она получит оттуда защиту.

Но теперь у Анкары появилось 2 модернизированные версии ЗРК HISAR - HISAR-A и HISAR-O. Дальность поражения первого комплекса достигает 15 км, также он способен запустить ракеты с мощными боеголовками. Ответ с момента обнаружения до пуска ракеты происходит спустя 4 секунды. HISAR-A может производить обстрел сразу 6 целей.

А вот HISAR-O способны доставать цели на расстоянии до 25 км. Данный ЗРК предназначен для защиты стратегических объектов.

Кроме этого, на вооружении у Турции до сих пор имеются российские системы С-400 «Триумф», которые теперь будут работать совместно с турецкими напарниками.

По мнению автора, сегодня у Турции одна из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире. При этом турецкие представители заявили, что усовершенствование ЗРК HISAR будет продолжаться.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529