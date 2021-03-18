ВСУ после получения крылатых ракет могут нанести удары по Донецку и Луганску

Украинские военные получили ракетные комплексы РК-360МЦ «Нептун».

РК-360МЦ «Нептун» разработчики классифицировали как береговой комплекс против морских целей. Тем не менее, он может также поражать наземные цели. А учитывая дальность полета ракет «Нептун», ВСУ их могут использовать для нанесения ударов по столицам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Об этом сообщает Avia.pro, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.





Как отметил эксперт, Украина разместит свои береговые комплексы на территории Донбасса, что позволит ВСУ атаковать любую точку в ЛДНР. Эти ракеты достаточно мощные и станут серьезным козырем Киева в ситуации на Донбассе.

Но при этом вряд ли ВСУ будут применять их часто, поскольку пока Украина имеет их небольшое количество. Огонь «вслепую» вести Киев, скорее всего не будет, пока не будет располагать четкими координатами целей.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529