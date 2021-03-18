Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» ворвался на учения НАТО в Средиземном море

Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» появился в Средиземном море и нарушил планы НАТО, которое собрало в акватории свои военные корабли на учения. Об этом сообщает информационный ресурс Avia.pro.

«Адмирал Касатонов» приступил к пристальному наблюдению и слежению за судами Альянса. На текущий момент, как пишут авторы заметки, он находится в акватории Средиземного моря юго-восточнее острова Крит. Там же, неподалеку, находятся и боевые корабли Северо-Атлантического Альянса, в том числе и авианосная ударная группа ВМС США во главе с американским авианосцем «USS Eisenhower».

Россия, как известно, заинтересована в расширении своего присутствия в Средиземном море. Поэтому решено было провести маневры в его акватории.

«Российские моряки совершенствуют выучку, а также проводят учения по различным видам обороны одиночного корабля на переходе морем», - приводит издание информацию Минобороны РФ.

Военные аналитики полагают, что из-за присутствия российского военного фрегата в акватории Средиземного моря, в непосредственной близости от квадрата учений, в программу маневров НАТО были внесены изменения.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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