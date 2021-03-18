Китай может сорвать турне Зеленского по азиатским странам

Сегодня, 12:10

Анна Лисова

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Китай может сорвать турне Зеленского по азиатским странам

Позиция Китая касательно Украины может сорвать планы Киева на расширение сотрудничества со странами Азии. 

Отношения между Пекином и Киевом ухудшились из-за ситуации по компании «Мотор Сич». И если Украина не пойдет на условия Пекина, то турне президента Украины Владимира Зеленского по азиатским странам вовсе может сорваться, предполагает украинский политолог Евгений Магда в своем Facebook. 

Отметим, что Китай является одним из трех основных торговых партнеров Киева. Так объемы экспорта китайских товаров в Украину достигают 7 млрд долларов, а импорт вырос до 8 млрд долларов. 

Тем не менее, ни одну резолюцию ООН, которая бы была направлена против России в поддержку Украины Пекин не поддержал. Пекин ни разу не объявлял, что «полностью отрицает аннексию и оккупацию Крыма». Формально Китай действует в рамках политики Запада по вопросу Украины, но никакой реальной поддержки Киеву не оказывает. 

В случае, если компромиссное решение по «Мотор Сич» не будет достигнуто, используя свое влияние в Азии, Пекин может сорвать азиатское турне Зеленского. 

Ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский планирует посетить Китай, Южную Корею, Индонезию и еще ряд азиатских государств. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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