Журналисты «Новой газеты» выпустили материал об инциденте, произошедшем на территории Сирии в 2017 году. Статья написана на основании видеоролика с участием террориста.

Брат ликвидированного на территории САР радикала при поддержке организации-иноагента «Мемориал» подал заявление в СК РФ по поводу возбуждения уголовного дела. Эту ситуацию «Новая» решила использовать для хайпа и привлечения внимания к своей деятельности.

Позиция этого издания стала ясна еще в начале 2000-х, когда велась активная борьба с боевиками на Кавказе. По словам военного обозревателя, историка Евгения Норина, тогда газета занялась поддержкой бандитов в информационном пространстве.

«Новая газета» имела вполне последовательную позицию в вопросе о боевых действиях на Кавказе. Эта позиция сводилась к очень жесткой критике любых действий российской стороны и при этом мягкой апологетике боевиков. Это не какая-то случайность и не попытка встать над схваткой, это вполне последовательная позиция с выбором одной из сторон конфликта», – заявил он.

В публикациях того периода журналистов «Новой» отличало уважительное отношение к боевикам и откровенная неприязнь к силовикам, которые защищали мирное население. Практику по обелению радикалов издание перенесло с Кавказа на Сирию, где сейчас ведется борьба с террористами.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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