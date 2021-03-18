Соловьев призвал атаковать украинские военные объекты из России в случае полномасштабного наступления ВСУ в Донбассе

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил о необходимости атаковать военные объекты на территории Украины в случае, если ВСУ начнут полномасштабное наступление против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В эфире телеканала «Россия 1» он призвал нанести военный удар по Украине, заявив, что только так можно остановить Киев в его попытках силового захвата Донбасса. Целями ударов, по мнению Соловьева, должны стать аэродромы, а также места скопления техники и хранения горюче-смазочных материалов.

Такие шаги, уверен Соловьев, позволят обить «любое желание к боевым действиям» со стороны Украины.

Отметим, что ситуация в Донбассе обостряется уже несколько недель. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. При этом в Сеть попала информация о планах Киева начать полномасштабное наступление на ЛДНР. Также сообщалось, что из-за опасения образования новых «котлов» украинские военные пока решили повременить с реализацией плана силового захвата ЛДНР.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529