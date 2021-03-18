Пентагон направил 40 грузовиков с оружием армии США в Сирии

Сегодня, 17:15

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Пентагон направил 40 грузовиков с оружием армии США в Сирии
Источник фото: defense.gov

Подразделения американской армии в сирийской провинции Хасака получили большое количество оружия и боеприпасов. Военные грузы были доставлены на грузовиках из соседнего Ирака.

По данным сирийского информационного агентства SANA, на территорию САР прибыло 40 грузовых автомобилей с оружием, боеприпасами, а также прочим снабжением, необходимым американским военным. По данным местных источников, колонна грузовиков пересекла границу через незаконный погранпереход аль-Валид.

Американские военные в Сирии за последние месяцы получили несколько тысяч грузовиков с оружием и военной техникой. Действия США указывают на планы Вашингтона продолжить незаконное пребывание военных на территории ближневосточной страны.

Фото: sana.sy

Группировка войск США якобы занимается борьбой с террористами «Исламского государства» (ИГ - организация запрещена в РФ), но на самом деле участвует в контрабанде сирийской нефти. Боевиков ИГ в прошлом году разгромила армия САР при поддержке российской авиации и «ЧВК Вагнера».

Прикрываясь борьбой с радикалами, представители Вашингтона воруют нефть, принадлежащую сирийскому народу, вывозят ее в Ирак и Турцию для продажи.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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