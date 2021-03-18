США намерены лишить Россию доминирующего положения в Арктике

Сухопутные войска США презентовали свою новую масштабную стратегию. Красной линией выделена главная цель, которую она преследует: лишить Россию доминирующего положения в Арктике.

По данным The Washington Times, в Пентагоне собрались сделать это путем улучшения подготовки военных подразделений к выполнению долгосрочных миссий в условиях экстремальных температур. В белом регионе планируется организовать новый штаб.

Расходы на содержание солдат, которые дислоцируются на Аляске, будут увеличены. В Минобороны настаивают на улучшении качества их жизни, поэтому средства будут вкладываться в разработку специальной одежды и медицинских систем, без которых не обойтись в арктических условиях. Отдельная статья расходов - разработка тяжелой военной техники, «заточенной» конкретно под экстремально низкие температуры.

Напомним: у России и Китая, главных противников США, имеются свои арктические стратегии, которые идут вразрез с планами Вашингтона. Москва хочет еще больше укрепить суверенные претензии и контролировать доступ в белый регион.

Китай нацелился на богатые ресурсы Арктики и новые морские пути, которые выведут уровень его экономики на совершенно новые позиции и объемы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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