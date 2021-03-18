Авиация ВВС США готовится наносить удары по объектам в российской Арктике

Американские стратегические бомбардировщики В-2 Spirit и В-1В Lancer провели тренировку за Полярным кругом — причем учения были проведены в ночное время и в условиях секретности. Эксперты предполагают, что такая тренировка по бомбардировке территорий направлена на потенциальную атаку российских территорий в арктической зоне, передает «Военное обозрение».

Согласно отчету Пентагона, две группы стратегических бомбардировщиков ВВС США В-2 Spirit и В-1В Lancer провели на Крайнем Севере спецоперацию по нанесению ударов «по вражеской инфраструктуре».





«Стелс-бомбардировщики B-2 Spirit присоединились к B-1B Lancer, выполнив перелёт с базы Уайтмен в США через Азорские острова, расположенные в Атлантическом океане и принадлежащие Португалии. Затем, на Лажеш-Филд, они осуществили дозаправку и вскоре присоединились к B-1B Lancer 7-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США с базы Дайс. Сейчас B-1B Lancer действуют на аэродроме Будё, Норвегия, за Полярным кругом», - значится в пресс-релизе ВВС США.

Предполагается, что такое усиление «арктической составляющей» и отработка навыков по захвату полярных территорий в первую очередь направлены против России. Известно, что американская авиагруппа в рамках операции «Bomber Task Force» в ночное время вошла в арктическую зону и нанесла несколько высокоточных ударов по объектам условного противника. Согласно сообщению Пентагона, основной целью операции «Bomber Task Force» являлось с помощью одного массированного удара стратегической авиации разрушить военную инфраструктуру в Арктике.

В Минобороны США отметили, что стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и в дальнейшем будут использовать 4-ю военную базу Лажеш-Филд на Азорских островах, с которой они будут контролировать арктическую зону и выполнять спецоперации в регионе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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