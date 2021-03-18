Накануне разведка США заявила, что со стороны России или других стран не наблюдалось проникновения в инфраструктуру президентских выборов 2020 года или попыток помешать подсчету голосов.

В распространенном Офисом директора национальной разведки США докладе сказано, что в отличие от 2016 года в киберпространстве не наблюдалось регулярных усилий России по получению доступа к инфраструктуре выборов.

Однако, по мнению разведки, российские власти организовали кампанию по дискредитации кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. В докладе сказано, что президент России приказал провести операцию в поддержку президента Трампа, помимо прочего направленную на подрыв доверия американцев к выборному процессу и усугубление социально-политической разобщенности в США.

Разведка полагает, что операция проводилась Москвой через своих агентов влияния.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина не раз предъявлял претензии Китаю, России и Ирану, обвиняя их в попытках вмешаться в выборы президента 2020 года. По его мнению, страны использовали регистрационные сведения избирателей ради «хаоса и подрыва доверия» американцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения безосновательными.

Это не первое обвинение во вмешательстве в президентские выборы со стороны США. Подобная ситуация уже была в 2016 году, когда победу одержал Дональд Трамп, заподозренный в работе в интересах российских государственных структур.

В апреле минувшего года спецпрокурор Роберт Мюллер обнародовал доклад, в котором признался, что ему не удалось подтвердить сотрудничество России и Трампа. Провалившееся расследование обошлось гражданам США в 30 с лишним млн долларов.

В 2018 году Мюллер снял обвинения с петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, обвиненного американской стороной во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

«Слышал, что в США недавно легализовали галлюциногенные препараты. Судя по недавнему заключению офиса национальной разведки США, плодами этой легализации активно пользуются сотрудники американских спецслужб. Еще немного и им будет мерещиться не только российское вмешательство, но и зеленые гуманоиды, атакующие Белый дом с российским триколором. Братья по разуму, призываю вас срочно завязать с употреблением наркотических средств», - написал в своём телеграм-канале Евгений Пригожин, комментируя заявление американской разведки.

Компания Concord Management and Consulting в ответ на бездоказательные обвинения во вмешательстве подала иск против спецпрокурора Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра, потребовав от американского суда и прокуроров предоставления вещественных доказательств по «российскому делу».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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