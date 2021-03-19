Китай: США не смогли раскрыть секреты российской ракеты «Тополь-М»

Китайские обозреватели портала Baijiahao обратили внимание на тот факт, что США зачастую получает важную секретную информацию по разработкам в военно-промышленной сфере. Причем, Штатам неважно, кому именно эти данные принадлежат. По словам издания, власти США уверены, что вопрос - лишь в толщине пачек долларов. Однако, как уверены авторы, ни одна страна, и уж тем более Россия не потерпит такого поведения США. Об этом сообщает издание «ПолитЭксперт».

Не вызывает сомнений, что Россия имеет большие успехи во многих сферах военно-промышленного комплекса и большую роль здесь сыграли еще наработки СССР. Российские технологии интересуют и США, и Китай, и множество других стран. Только Россия, по словам обозревателей, свою секретную информацию защищает надежно.

«В России создано специальное подразделение, которое способно пресечь любые попытки иностранных спецслужб получить секретные данные или завербовать российских военных специалистов. С этой могущественной силой необходимо считаться всем», — отметили в Baijiaha.

Так, США предприняли безрезультатную попытку получить информацию о российской межконтинентальной баллистической ракете «Тополь-М» наземного базирования. Это устрашающее оружие так испугало США, что они пытались любыми способами выведать информацию.

«Может быть, США удалось провернуть такой трюк с другой страной, но российское спецподразделение, ответственное за защиту подобных сведений, оперативно предупредило их действия. Таким образом, США потерпели сокрушительное фиаско в своей попытке, а Россия доказала всему миру, в особенности Западу, что не стоит лезть к ней с подобными непорядочными намерениями, в противном случае они могут пожалеть», — заявили авторы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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