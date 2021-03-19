ВСУ перебросили в Донбасс 450 танков и 230 РСЗО

Военная операция против ДНР и ЛНР находится в стадии подготовки, поскольку ВСУ продолжают стягивать на Донбасс военную технику и различное вооружение.

По некоторым данным, за последние несколько дней ВСУ перебросили на Донбасс около 8 зенитно-ракетных комплексов, 26 танков и другое вооружение. Все указывает на то, что Киев активно готовит широкомасштабную силовую операции на востоке Украины.

Как выяснилось, бронетехника ВСУ была переброшена на Донбасс железнодорожными составами. Силы ВСУ на востоке страны представлены 90 тыс. военнослужащих, 450 танками и 230 средствами реактивной и ствольной артиллерии, что больше того количества вооружения, которое ранее было размещено на Донбассе и демаркационной зоне этого региона.

Ранее в Минобороны Украины заявили о том, что подготовка к наступлению на Донбассе завершена, ожидается лишь указ президента страны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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