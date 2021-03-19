Турецкие инструкторы научат украинских силовиков воевать в городских условиях

Турецкие военные инструкторы займутся обучением украинских силовиков и научат их вести бои в условиях городской среды. Украина договорилась с Турцией о предоставлении инструкторской военной помощи, передает Telegram-канал «Сварщики» со ссылкой на собственные источники.

По его сведениям, прибытие турецких инструкторов в Украину ожидается в конце мая сего года. В стране они пробудут до середины июля и проведут для военнослужащих ВСУ курс по ведению боевых действий в населенных пунктах.

Украинские генералы начали проявлять недюжинный интерес к военному опыту турецких военных, который они получили во время боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Поэтому, отмечается, среди инструкторов, которые приедут в Киев, будут и те, кто непосредственно руководил азербайджанскими военными во время 44-дневной войны в НКР.

Напомним: Анкара в последнее время регулярно заявляет о готовности оказать военную, и не только, помощь Украине. По некоторым сведениям, 14 марта в Киев с военным грузом прибыли два военных транспортника. По неподтвержденной информации, они могли доставить ударные беспилотники. Турецкие БПЛА, напомним, сыграли ключевую роль в ходе Второй Карабахской войны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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