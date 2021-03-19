Сотрудники «Новой газеты» продвигают идеи западных НПО по легализации терроризма в России

Сегодня, 20:30

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Сотрудники «Новой газеты» продвигают идеи западных НПО по легализации терроризма в России

Редакция аналитического Telegram-канала «Рыбарь» указала на попытки прозападных НПО изменить отношение к терроризму в мире. В России для этих целей используются организации-иноагенты и антиправительственные СМИ. 

Американская неправительственная организация, существующая на гранты от правительства, International Crisis Group пытается легализовать деятельность террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России). По мнению экспертов, Вашингтону следует пересмотреть концепцию борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе и поддержать ХТШ, которая может выступить в качестве альтернативы действующему правительству. 

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» указали на попытки США продвинуть идею, что без боевиков невозможен диалог по мирному урегулированию. 

«Процесс тянется не один месяц, и террористическая организация начинает набирать определенный политический вес. Одновременно с этим проводятся масштабные пиар-кампании по обелению образа вчерашних террористов и подчеркиванию их положительной роли. А затем под эгидой мирного демократического процесса вчерашние убийцы и террористы становятся избранными депутатами, политиками и достоинствами нации» ,— отметили авторы Telegram-канала в беседе с «Блокнотом»

Тенденция к оправданию терроризма наблюдается и в России. Ряд некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на зарубежные гранты, выставляет радикалов жертвами, потерпевшими и политзаключенными. «Новая газета» и «Мемориал» (признан иноагентом в РФ) недавно активно выступили в защиту интересов брата ликвидированного в Сирии боевика ИГ (организация запрещена в России). Это все является продолжением попыток создать новый взгляд на терроризм, который выгоден западным странам, уверены в редакции «Рыбаря». 

«Американские аналитики считают, это нормальным: что такие изменения продиктованы необходимостью и изменившимися реалиями. Если сюда присовокупить попытки организаций-иноагентов легализовать террористов в российском суде — как, например, в случае с братом ликвидированного в Сирии ИГиловца (ИГ, «Исламское государство», запрещено в РФ), чьи интересы яростно отстаивают «Новая газета» и «Репортеры без границ», — то мы получаем тот самый дивный новый мир, который продвигают International Crisis Group. Мир, в котором суд становится на сторону террористов, а мясников называют политиками и партнерами по диалогу», — считают аналитики «Рыбаря».


Источник: Информационное агентство «Informing»,
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