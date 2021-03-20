Война в Донбассе разрушит миф о неуязвимости турецкого беспилотника Bayraktar TB2

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 не такие уж и неуязвимые, какими их пытается представить Анкара. И новая война в Донбассе, которая назревает, это быстро докажет. В этом уверены многие военные аналитики.

Победа Азербайджана в войне с Арменией за Нагорный Карабах не дает покоя Киеву. Генштаб страны внимательно изучил опыт карабахского вооруженного конфликта, особенно по части применения беспилотников, и теперь более чем уверен, что турецкие БПЛА помогут в быстрые сроки вернуть самопровоглашенные республики под свой контроль.

14 марта в прессе появились сведения, не подкрепленные официальными источниками, о поставке Анкарой Киеву 30 ударных беспилотников.

«Переброска осуществляется очень хитро при помощи Катара, который находится в тесных отношениях с Турцией, в отличие от Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока. Я так полагаю, что управлять ими будут также турецкие операторы, потому что за столь короткое время освоить управление достаточно сложной техникой не так просто», — говорит военный историк Юрий Кнутов в беседе с «Новостным фронтом».

Но не прогадала ли Украина, делая на них ставку? Еще, к слову, с 2019-ого года, когда закупила у Анкары 6 беспилотников.

Военные события в Ливии и Сирии показали, что против этих беспилотников очень эффективны советские и российские ЗРК, особенно «Панцири».

Американский военный эксперт Джефф Яворски подсчитал, что в Ливии «Панцири» сбили 47 турецких беспилотников.

Но... Донбасс - не Карабах и не Сирия. У самопровоглашенных республик нет «Панцирей», чтобы успешно противостоять ударным турецким дронам.

«Оса» и «Стрела-10», которые имеются на вооружении, будут бесполезными. Эти устаревшие ЗРК предназначены для борьбы с низколетящими целями на высоте до 3500 метров, тогда как беспилотники летают на высоте 7500 метров.

Однако Кнутов считает, что зенитная артиллерия при хорошем наведении и целеуказании сможет справиться с беспилотными аппаратами. Кроме того, будут эффективными системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые изготавливаются в Донецке и Луганске.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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