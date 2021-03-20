Война в Донбассе разрушит миф о неуязвимости турецкого беспилотника Bayraktar TB2

Сегодня, 00:40

Ольга Громова

0

Image 16+
Война в Донбассе разрушит миф о неуязвимости турецкого беспилотника Bayraktar TB2

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 не такие уж и неуязвимые, какими их пытается представить Анкара. И новая война в Донбассе, которая назревает, это быстро докажет. В этом уверены многие военные аналитики.

Победа Азербайджана в войне с Арменией за Нагорный Карабах не дает покоя Киеву. Генштаб страны внимательно изучил опыт карабахского вооруженного конфликта, особенно по части применения беспилотников, и теперь более чем уверен, что турецкие БПЛА помогут в быстрые сроки вернуть самопровоглашенные республики под свой контроль.

14 марта в прессе появились сведения, не подкрепленные официальными источниками, о поставке Анкарой Киеву 30 ударных беспилотников.


«Переброска осуществляется очень хитро при помощи Катара, который находится в тесных отношениях с Турцией, в отличие от Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока. Я так полагаю, что управлять ими будут также турецкие операторы, потому что за столь короткое время освоить управление достаточно сложной техникой не так просто», — говорит  военный историк Юрий Кнутов в беседе с «Новостным фронтом».

Но не прогадала ли Украина, делая на них ставку? Еще, к слову, с 2019-ого года, когда закупила у Анкары 6 беспилотников.

Военные события в Ливии и Сирии показали, что против этих беспилотников очень эффективны советские и российские ЗРК, особенно «Панцири».

Американский военный эксперт Джефф Яворски подсчитал, что в Ливии «Панцири» сбили 47 турецких беспилотников.

Но... Донбасс - не Карабах и не Сирия. У самопровоглашенных республик нет «Панцирей», чтобы успешно противостоять ударным турецким дронам.

«Оса» и «Стрела-10», которые имеются на вооружении, будут бесполезными. Эти устаревшие ЗРК предназначены для борьбы с низколетящими целями на высоте до 3500 метров, тогда как беспилотники летают на высоте 7500 метров.

Однако Кнутов считает, что зенитная артиллерия при хорошем наведении и целеуказании сможет справиться с беспилотными аппаратами. Кроме того, будут эффективными системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые изготавливаются в Донецке и Луганске.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Война в Донбассе разрушит миф о неуязвимости турецкого беспилотника Bayraktar TB2

Сегодня, 00:40

Сотрудники «Новой газеты» продвигают идеи западных НПО по легализации терроризма в России

Вчера, 20:30

Китай: США не смогли раскрыть секреты российской ракеты «Тополь-М»

Вчера, 10:25

Авиация ВВС США готовится наносить удары по объектам в российской Арктике

18-03-2021, 23:35

США намерены лишить Россию доминирующего положения в Арктике

18-03-2021, 18:25

Пентагон направил 40 грузовиков с оружием армии США в Сирии

18-03-2021, 17:15

Соловьев призвал атаковать украинские военные объекты из России в случае полномасштабного наступления ВСУ в Донбассе

18-03-2021, 16:00

Сирийские боевики получили информационную поддержку в России от «Новой газеты»

18-03-2021, 13:20

Китай может сорвать турне Зеленского по азиатским странам

18-03-2021, 12:10

Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» ворвался на учения НАТО в Средиземном море

18-03-2021, 11:25

NoonPost: у Турции одна из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире

18-03-2021, 09:20

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград в случае войны между Польшей и Россией

18-03-2021, 09:15

Пригожин дискредитировал спецслужбы США

18-03-2021, 08:23

Эксперты: отказ Китая от американского госдолга говорит о грядущей войне

17-03-2021, 19:35

Армения в 2021 году примет участие в антироссийских военных учениях

17-03-2021, 07:00

Пираты захватили россиянина в заложники в Гвинейском заливе

16-03-2021, 16:25

Сценарии НАТО о гипотетической аннексии Калининграда вызвали обеспокоенность в России

16-03-2021, 15:15

Китай заявил о готовности выступить против США в связке с Россией

16-03-2021, 14:10

В Баку готовятся к новой войне с Ереваном

15-03-2021, 21:20

На Западе опасаются повторения «крымского сценария» в Арктике

15-03-2021, 11:25

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров