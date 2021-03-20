Комбриг ВСУ: бездумный штурм Донбасса может для украинской армии обернуться большими потерями

По словам командира 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Брыжинского, бездумный штурм Донбасса может для украинской армии обернуться большими потерями. Кроме того, он отметил, что война постоянно меняется. Об этом сообщает издание «Русская весна», ссылаясь на украинскую прессу.

«Что это нам даст? Стоят ли те или иные пять метров возможной гибели бойцов? Даже когда уже выполняешь какое-то задание — всё равно переживаешь, все равно продолжаешь думать, стоит ли контроль над участком человеческих жизней», - комментирует Брыжинский.

Если гибнут бойцы, ответственность лежит на командире и всегда нужно задуматься «Стоит? Не стоит? А, может, не надо было?..».

«Однако стоит вспомнить, сколько трупов и калек вывозят из Донбасса, скрывая реальные потери, в том числе небоевые, от подрывов на своих же минах», - парируют авторы издания.

По словам Брыжинского, все семь лет, что идут боевые действия в Донбассе, их ведение менялось, однако это не доходило до сознания всех боевиков.

«...Но война уже не такая. Каждый год она другая. И нужно идти в ногу со временем, а не оставаться в прошлом. Нужно делать выводы и идти вперед…», - указал военный. И добавил: «Я вообще сторонник того, что противника нужно не лобовыми атаками выбивать, а заходить к нему в тыл, на фланги, выжимать его. И вот уже он не может безопасно ходить на посты, вот уже не может подвозить необходимое…».

В связи с бездумным наступлением на ЛДНР Брыжинский вновь предостерег, что все нужно не один раз взвешивать и твердо понимать, что получится в итоге.

«Сдуру продвинуться на три километра вперёд мы всегда можем. Но потом встанет вопрос эвакуации раненых, подвоза боеприпасов… Поэтому, опять же, всегда надо взвешивать. Твёрдо знать, что мы будем иметь на выходе, если это сделаем», — резюмировал комбриг.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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