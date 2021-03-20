В Донбассе замечены американские беспилотники

В Донбассе близ демаркационной зоны замечены беспилотники производства США. Об этом, ссылаясь на ряд неназванных источников, сообщает ресурс АвиаПро.

По всей видимости, это были дроны-разведчики, которые работали в интересах ВСУ. Их задействовали для мониторинга текущей обстановки на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Издание подчеркивает, что речь идет о небольших военных БПЛА и допускает, что перебросить на Украину их могли с территории Румынии - страны, являющиеся членами НАТО.

Американские беспилотные летательные аппараты могли быть задействованы для «вскрытия» позиционных районов ПВО, выявления мест дислокации бронетанковых сил и в других целях. Переданная ними информация позволяет украинским военнослужащим наносить упреждающие удары и, соответственно, начать масштабную наступательную операцию.

Интернет-ресурс признает, что официальных подтверждений тому, что в Донбассе работают американские беспилотники, на текущий момент нет.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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