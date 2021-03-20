Зеленский отправил на донбасский фронт новые войска

Сегодня, 13:10

Анна Лисова

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Зеленский отправил на донбасский фронт новые войска

Украина продолжает готовиться к наступлению на Донбасс, пишет «Московский комсомолец».

Несколько источников сообщило о том, что ВСУ перебросили на юго-восток авиацию, тяжелую бронетехнику и артиллерию. 

По мнению экспертов, такая масштабная передислокация сил указывает на то, что Киев не отказался от планов силой восстановить контроль над самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. 

На фоне переброски дополнительных сил участились и обстрелы. О нарушении перемирия сообщают как в ЛДНР, так и в ВСУ. Но при этом в адрес украинских силовиков звучат обвинения в использовании запрещенной Минскими договоренностями тяжелой артиллерии. На это ЛДНР вынуждены давать адекватный ответ. 

Также в ДНР заявили, что украинские военные разместили свои комплексы РЭБ в Авдеевке и глушат даже дроны ОБСЕ, не давая возможности международной организации получить информации о размещении у линии соприкосновения запрещенного вооружения. 

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что сейчас ВСУ превосходят в численности бойцов ЛДНР. Но, в тоже время, по его словам, ополченцы вооружены лучше. 

Комментируя в целом ситуации по обе стороны линии разграничения, эксперты отмечают, что дух украинской армии упал, тогда как ополченцы готовы к решительным действиям и в случае необходимости не только отстоят границы республик, но и могут потеснить украинские войска. К тому же в ЛДНР рассчитывают, что при наступлении Киева их поддержит Россия. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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